Экс-капитан "Динамо" забил гол в чемпионате Бельгии и спас свой клуб от поражения (видео)

Сергей Сидорчук

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Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, сейчас выступающий за "Вестерло", забил гол в матче чемпионата Бельгии против "Стандарда".

33-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на замену на 62-й минуте встречи, когда его команда уступала в счете 0:1.

На 87-й минуте Сидорчук удачно подключился к атаке "Вестерло" – зашел в штрафную площадку и нанес точный удар в ближний угол.

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В итоге гол Сергея спас его команду от поражения. Матч завершился вничью 1:1.

Видео гола Сидорчука

Для Сидорчука это первый гол в этом сезоне за "Вестерло". Также в его активе один ассист в 12 поединках чемпионата Бельгии.

После этого матча "Вестерло" с 22 очками занимает 5-е место в квалификационной группе и продолжает борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, Сидорчук перешел в "Вестерло" в начале осени 2023 года. До этого Сергей выступал за "Динамо" с 2013 года, когда перебрался к киевлянам из запорожского "Металлурга".