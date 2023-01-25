Экс-капитан "Динамо" завершил карьеру и получил должность в клубе российского блоггера

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк завершил карьеру футболиста.

35-летний украинец стал спортивным директором футбольного клуба "Красава", который выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Отметим, что футбольный клуб "Красава" принадлежит российскому блоггеру Евгению Савину. После начала полномасштабной войны он осудил агрессию России против Украины, вывез свою команду на Кипр и заявил ее в местный чемпионат.

"Представляем вам серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. По взаимному согласию руководства и игрока Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектование команды и скаутскую работу" – говорится в заявлении клуба .

Николай Морозюк: карьера и достижения

Морозюк является воспитанником киевского "Динамо". В составе "бело-синих" он выступал с 2005-го по 2010-й и с 2015-го по 2019 год, суммарно сыграл 116 матчей – забил 9 голов и отдал 24 ассиста. Николай также был капитаном киевлян.

Между периодами своей карьеры в "Динамо" он играл за донецкий "Металлург", а после ухода из столичного клуба с 2019-го по 2021 год защищал цвета турецкого "Ризеспора".

В январе 2022 года Морозюк в статусе свободного агента присоединился к "Черноморцу", но так и не дебютировал за одесскую команду. В начале сентября прошлого года Николай стал игроком футбольного клуба российского блоггера Евгения Савина "Красава".

Морозюк является двукратным чемпионом Украины в составе киевского "Динамо", а также трижды становился обладателем Суперкубка страны.

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