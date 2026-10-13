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Экс-капитан "Реала" и шестикратный победитель Лиги чемпионов нашел себе новый клуб
Дані Карвахаль в статусе свободного агента присоединился к "Хетафе".
Бывший капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль, который покинул "сливочных" после завершения прошлого сезона, нашел себе новый клуб.
34-летний испанский защитник в статусе свободного агента присоединился к "Хетафе".
Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщается на официальном сайте "Хетафе".
Ранее Ла Лига блокировала переход Карвахаля из-за резкого снижения его зарплаты — с около 10 миллионов евро в год в "Реале" до 400 тысяч евро в "Хетафе". Такое правило действует для всех клубов лиги и должно предотвращать скрытые выплаты в обход налогов. Однако "темно-синим" таки удалось договориться с лигой и подписать титулованного испанца.
Карвахаль находился в системе "Реала" с 2002 года. За это время он провел 23 сезона в структуре "Королевского клуба", из которых 13 — в первой команде.
Вместе с мадридцами защитник завоевал 27 трофеев, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов, четыре титула чемпиона Испании и два Кубка Испании.
За основную команду "Реала" футболист провел 450 матчей и забил 14 голов.
В составе сборной Испании он является победителем Евро-2024 и Лиги наций-2022/23. За национальную команду Карвахаль сыграл 52 поединка, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что звездный футболист "Реала" заработал нелепое удаление в матче Ла Лиги.