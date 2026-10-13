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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Экс-капитан "Реала" и шестикратный победитель Лиги чемпионов нашел себе новый клуб

Дані Карвахаль в статусе свободного агента присоединился к "Хетафе".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дани Карвахаль / © Associated Press

Бывший капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль, который покинул "сливочных" после завершения прошлого сезона, нашел себе новый клуб.

34-летний испанский защитник в статусе свободного агента присоединился к "Хетафе".

Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщается на официальном сайте "Хетафе".

Ранее Ла Лига блокировала переход Карвахаля из-за резкого снижения его зарплаты — с около 10 миллионов евро в год в "Реале" до 400 тысяч евро в "Хетафе". Такое правило действует для всех клубов лиги и должно предотвращать скрытые выплаты в обход налогов. Однако "темно-синим" таки удалось договориться с лигой и подписать титулованного испанца.

Карвахаль находился в системе "Реала" с 2002 года. За это время он провел 23 сезона в структуре "Королевского клуба", из которых 13 — в первой команде.

Вместе с мадридцами защитник завоевал 27 трофеев, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов, четыре титула чемпиона Испании и два Кубка Испании.

За основную команду "Реала" футболист провел 450 матчей и забил 14 голов.

В составе сборной Испании он является победителем Евро-2024 и Лиги наций-2022/23. За национальную команду Карвахаль сыграл 52 поединка, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что звездный футболист "Реала" заработал нелепое удаление в матче Ла Лиги.

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