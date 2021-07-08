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Экс-капитан сборной Украины сделал один из главных выводов после Евро-2020 (видео)

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Экс-капитан сборной Украины сделал один из главных выводов после Евро-2020 (видео)

ffu.ua

С такой позицией сложно не согласиться.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов сделал один из главных выводов по итогам выступления команды на Чемпионате Европы-2020.

37-летний вратарь опубликовал в Instagram эмоциональный эпизод со своим коллегой по амплуа Георгием Бущаном во время турнира.

"Один из главных выводов после Евро-2020. Вместе в победах и поражениях", - прокомментировал ролик Пятов.

  • Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.
  • Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).
  • В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).
  • Пятов на Евро-2020 не сыграл ни одного матча.