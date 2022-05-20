Экс-лидер сборной Украины Коноплянка продлил контракт с польским клубом

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка подписал новый контракт с "Краковией".

Бывший игрок сборной Украины будет выступать за польский клуб до июня 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт "Краковии".

Предыдущий контракт Евгения с польским коллективом истекал этим летом. Коноплянка перешел в "Краковию" зимой 2022 года из донецкого "Шахтера".

За новую команду 32-летний украинец успел провести девять матчей в чемпионате Польши, из которых пять раз выходил в стартовом составе. Результативными действиями пока не отмечался.

Напомним, ранее Коноплянка играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Шахтер". За сборную Украины Коноплянка выступал с 2010 года. В футболке "сине-желтых" он сыграл 86 матчей и забил 21 гол.

Как писал ТСН "Проспорт", капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко летом получит новый клуб. Украинский вингер трогательно простился с лондонскими фанатами после последнего домашнего матча за "Вест Хэм".

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