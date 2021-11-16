Экс-первая ракетка мира исчезла после обвинений вице-премьера Китая в сексуальном насилии: что известно

Она не выходит на связь почти две недели.

Исчезла бывшая первая ракетка мира в парном разряде китаянка Пэн Шуай.

Об этом сообщает The Guardian.

Что произошло

35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли, 2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.

"30 октября мы очень поссорились. Ты сказал, что 2 ноября мы встретимся и спокойно все обсудим у тебя дома. Но сегодня в полдень ты позвонил по телефону сказать, что занят, все возражал и нашел повод перенести разговор на второй день. После этого ты снова исчез как уже делал семь лет назад", — написала Шуай.

Кроме того, Шуай вспомнила, как в 2011 году вступила в сексуальные отношения с политиком, когда тот еще работал в Тяньцзине. Но вскоре они прекратили общение, поскольку Гаоли получил повышение и переехал в Пекин. Спустя семь лет, когда он завершил политическую карьеру, он снова связался с теннисисткой. Пэн Шуай заявила, что Гаоли принудил ее к половому акту.

После этого между ними начались полноценные отношения, хотя в тот момент он был женат. Спортсменка призналась, что испытывала чувство к мужчине, который старше ее на 40 лет. Так продолжалось до недавнего времени, пока между ними не произошла сильная ссора. После этого китаянка решила подробно рассказать обо всем, что они скрывали. Пэн Шуай также подчеркнула, что не сохранила никаких доказательств их связи.

Пост, опубликованный вечером 2 ноября, был удален в течение получаса. Кроме того, стали исчезать все скриншоты поста и сообщения о нем, заблокирован поиск по именам Пэн и Чжана. Также была закрыта от комментариев страница Пен в Weibo и весь теннисный раздел Weibo.

Исчезновение

Уже почти две недели Шуай не выходит на связь и не отвечает на звонки. После исчезновения спортсменки на ситуацию отреагировали такие теннисисты как Ализе Корне, Николя Маю и Майкл Джойс. Корне, в частности, запустила хэштег в Twitter: Где Пен Шуай?

Let's no remain silent #WhereIsPengShuai — Alize Cornet (@alizecornet) November 13, 2021

Позже с заявлением об исчезновении Шуай выступила Женская теннисная ассоциация (WTA).

"Недавние события в Китае, связанные с игроком WTA Пэн Шуай, вызывают глубокую обеспокоенность. Как организация, занимающаяся проблемами женщин, мы остаемся верными принципам, на которых мы были основаны – равенство, возможности и уважение.

Мы благодарим Пэн Шуай за ее удивительные мужество и силу, с которыми она выступила. Женщины во всем мире находят свой голос, чтобы несправедливость могла быть исправлена. Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен должным образом, то есть обвинения должны быть расследованы полностью, справедливо, прозрачно и без цензуры", — говорится в сообщении WTA.

Глава организации Стив Саймон рассказал, что несколько источников в Китае заверили его, что с Пэн все хорошо, но ни он сам, ни кто-то из WTA с теннисисткой не разговаривали.

Шуай, завершившая игровую карьеру в 2018 году, дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде — Wimbledon в 2013 году и Roland Garros в 2014 году. Всего на ее счету 23 победы на турнирах WTA в парном разряде;

Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.

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