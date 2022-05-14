Экс-первая ракетка мира вступился за Свитолину, которую оскорбил президент Федерации тенниса России

Выдающийся американский теннисист Энди Роддик отреагировал на пренебрежительное заявление главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в адрес украинки Элины Свитолиной.

Накануне Тарпищев надменно прокомментировал обращение первой ракетки Украины к теннисному сообществу, в котором она призвала к полному отстранению от турниров россиян и белорусов, которые публично не осудили вооруженную агрессию их стран против Украины.

"Не надо обращать внимание. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", - оскорбил украинскую теннисистку Тарпищев.

После этих слов стать в защиту Элины вызвался бывший американский теннисист, экс-первая ракетка мира Энди Роддик. Он посоветовал главе Федерации тенниса страны-агрессора взглянуть в зеркало перед тем, как давать оценку другим.

"Самое высокое место Тарпищева в рейтинге - 164-е. Статистика побед и поражений: 2-3. Ни одного титула (что очевидно). Статистика Элины Свитолиной: 433-228, 16 одиночных титулов, личный рекорд в рейтинге - третья позиция. Я попросил бы его дать определение понятию "никто", а затем объективно посмотреть в зеркало", - написал Роддик у себя в Twitter.

Tarpischev career high ranking of 164. Career record of 2-3. No titles (obviously).. @ElinaSvitolina career record of 433-228. 16 singles titles, career high of 3. I'd ask him to define “nobody” and then look in the mirror objectively https://t.co/igEzoEV9XD — andyroddick (@andyroddick) May 13, 2022

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что россиян и белорусов допустили к Roland Garros, однако поставили ультиматум.

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