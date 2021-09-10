Экс-подруга Неймара "взорвала" Instagram порцией интимных фото: сняла даже трусики

Красотка отставила все комплексы в сторону.
Бывшая девушка нападающего французского ПСЖ Неймара, американская модель Наталья Барулич нашумела в Instagram порцией пикантных кадров.
Девушка опубликовала в соцсети несколько фото, на которых она появилась в белом бюстгальтере и чулках. При этом заметно, что перед камерой Наталья появилась без трусиков.
"Нереальная", "Великолепная", "Самая горячая", "Невероятно красивая", "Моя королева", "Очень сексуально", - отреагировали на фото некоторые из поклонников модели.
- Ранее Барулич также встречалась с колумбийским певцом Малума, который дружит с Неймаром и является исполнителем официальной песни Чемпионата мира по футболу 2018 года.
- К футболисту Наталья ушла именно от артиста.