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Экс-подруга Неймара "взорвала" Instagram порцией интимных фото: сняла даже трусики

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Экс-подруга Неймара "взорвала" Instagram порцией интимных фото: сняла даже трусики

Наталія Баруліч / instagram.com/natalia

Красотка отставила все комплексы в сторону.

Бывшая девушка нападающего французского ПСЖ Неймара, американская модель Наталья Барулич нашумела в Instagram порцией пикантных кадров.

Девушка опубликовала в соцсети несколько фото, на которых она появилась в белом бюстгальтере и чулках. При этом заметно, что перед камерой Наталья появилась без трусиков.

instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia
instagram.com/natalia / ©
instagram.com/natalia

"Нереальная", "Великолепная", "Самая горячая", "Невероятно красивая", "Моя королева", "Очень сексуально", - отреагировали на фото некоторые из поклонников модели.

  • Ранее Барулич также встречалась с колумбийским певцом Малума, который дружит с Неймаром и является исполнителем официальной песни Чемпионата мира по футболу 2018 года.
  • К футболисту Наталья ушла именно от артиста.
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