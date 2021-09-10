Экс-подруга Неймара "взорвала" Instagram порцией интимных фото: сняла даже трусики

Красотка отставила все комплексы в сторону.

Бывшая девушка нападающего французского ПСЖ Неймара, американская модель Наталья Барулич нашумела в Instagram порцией пикантных кадров.

Девушка опубликовала в соцсети несколько фото, на которых она появилась в белом бюстгальтере и чулках. При этом заметно, что перед камерой Наталья появилась без трусиков.

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

instagram.com/natalia

"Нереальная", "Великолепная", "Самая горячая", "Невероятно красивая", "Моя королева", "Очень сексуально", - отреагировали на фото некоторые из поклонников модели.

Ранее Барулич также встречалась с колумбийским певцом Малума, который дружит с Неймаром и является исполнителем официальной песни Чемпионата мира по футболу 2018 года.

К футболисту Наталья ушла именно от артиста.

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