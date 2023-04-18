Экс-главе мирового биатлона, которого Россия подкупала проститутками, выдвинули обвинения в коррупции

Бывшему президенту Международного биатлонного союза (IBU) Андерсу Бессебергу официально предъявлены обвинения в коррупции.

Об этом сообщает Inside the Games.

По данным прокуратуры Норвегии, бывший президент IBU в период своей работы в должности получал взятки. Деньги ему платили в России, за это Бессеберг помогал спортсменам страны-агрессора в манипуляции с допинг-пробами.

Ранее Комиссия Международного союза биатлонистов опубликовала подробности расследования по делу Бессеберга, признав его виновным в укрывательстве положительных допинг-проб российских спортсменов.

В обмен на это бывший чиновник пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему дарили ценные подарки и оплачивали отпуск и охоту в России.

Кроме того, Бессебергу предъявлены обвинения в том, что федерации-члены на Конгрессе IBU 2016 были подкуплены, чтобы проголосовать за проведение чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Все эти преступления были совершены в период с 2009 по 2018 год – до момента, когда Бессеберг и генеральный секретарь IBU Николь Реш ушли в отставку после того, как было начато уголовное расследование.

Бессеберг также обвиняется в том, что он в течение нескольких лет пользовался автомобилем BMW X5, а расходы на лизинг якобы оплачивало маркетинговое агентство Infront.

Бывшему президенту IBU грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сам Бессеберг отрицает все обвинения и утверждает, что никогда не брал взятки и не пытался повлиять на антидопинговую работу IBU.

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