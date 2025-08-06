Экс-промоутер Усика объяснил, почему не делал никаких прогнозов на реванш украинца с Дюбуа

Александр Красюк и Александр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

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Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему не делал никаких прогнозов на реванш украинского боксера с Даниелем Дюбуа.

По словам промоутера, у него были плохие предчувствия перед боем, но они развеялись, когда Усик вышел в ринг.

"Должен признаться, что я не делал никаких публичных прогнозов, поскольку имел очень плохие предчувствия по поводу результата. Но как только я увидел его глаза на экране перед началом боя, мои сомнения рассеялись. Это был режим убийцы", – приводит слова Красюка World Boxing News.

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Ранее сообщалось, что Красюк призвал Усика завершить карьеру. Также он сделал прогноз на потенциальный бой украинца с видеоблогером Джейком Полом.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа. Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.