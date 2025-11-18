Экс-промоутер Усика объяснил, почему тот отказался от титула WBO

Александр Усик и Александр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Реклама

Александр Красюк, бывший промоутер украинского боксера Александра Усика, поделился своим мнением, почему тот отказался от титула WBO и таким образом потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"На ситуацию с титулом WBO нужно смотреть в прогрессии времени. Официальный претендент должен был быть назначен сразу после поединка с Дюбуа, однако Александр взял паузу, мотивировав ее травмой.

WBO предоставила чемпиону нужное время на восстановление и когда этот срок истек – вопрос снова встал – или защищай или освобождай. Так что считаю, что Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого содержания: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк в эксклюзивном комментарии для Sport.ua.

Реклама

Отметим, что новым обладателем титула WBO, от которого отказался Усик, стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

Следующий бой Усик должен был провести именно с Уордли. Украинец рисковал потерять пояс WBO, если бы отказался его защищать, но решил добровольно его освободить.

Усик уже второй раз потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отказавшись от одного из поясов. В июне прошлого года он аналогично освободил титул IBF, который в результате перешел к британцу Даниелю Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

Напомним, директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.