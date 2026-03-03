Экс-промоутер Усика оценил его бой с легендой кикбоксинга Верховеном

Усик — Верховен / x.com/boxeattitude

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика, поделился мыслями о его бое с "королем кикбоксинга" Рико Верховеном.

"Сейчас попробую обоснованно, чтобы никого не обидеть и донести мысль. Поединок будет на пирамидах. Представим себе пирамиду. Есть четыре грани, и человек стоит на вершине. Любой шаг в любом направлении означает, что он должен покинуть вершину. Это цугцванг: что бы ты ни сделал — ты уже ухудшаешь позицию.

Именно поэтому я был сторонником завершения карьеры Александра Усика, потому что он добился всего, что можно, а того, чего нельзя, — достигать уже и не нужно", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Красюк считает, что сейчас для Усика нет интересных соперников в боксе. Именно поэтому он и выбрал биться с Верховеном.

"Я с пониманием отношусь к выбору соперника, потому что могу задать альтернативный вопрос: а кто? Вот если не Рико — то кто? С кем интересна битва? С Фабио Уордли? Ну, бой как бой. С Агитом Кабайелом? Так же — бой как бой. Я говорю как обычный рядовой зритель.

Мне гораздо интереснее посмотреть бой Усика с кикбоксером, потому что это нечто необычное, чем Усик — Кабайел или Усик — Уордли, или еще кто-нибудь другой. Поэтому да, очень сложно выбрать соперника.

Мог бы иметь право на жизнь бой с Деонтеем Уайлдером — как unfinished business, еще с того поколения. Но промедлили со временем и упустили такую возможность", — сказал Красюк.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

В профессиональном боксе Верховен дебютировал в апреле 2014 года, нокаутировав во втором раунде венгра Яноша Финферу. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.