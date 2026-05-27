Экс-промоутер Усика сделал прогноз на его возможный реванш с Верховеном

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика, сделал прогноз на потенциальный бой-реванш украинца с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном .

"Если мы придем к реваншу с Верховеном, то я считаю, что в этот раз это будет легкая работа для Александра, потому что карты будут раскрыты, в поединке не будет никаких загадок.

Если говорить об Итауме, то Мозес все еще слишком молод. Возможно, одного года будет для него достаточно.

Реклама

Но я придерживаюсь мнения, о котором говорю еще после второго боя Усика против Тайсона Фьюри: лучше уйти на час раньше, чем минутой позже. Как друг, как человек, который находился рядом с ним в течение 12 лет его карьеры, я желаю ему, чтобы его навеки помнили как лучшего. Поэтому его должны помнить за его достижения, а не за то, как он ушел", — сказал Красюк в интервью talkSPORT Boxing.

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Реклама

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

Реклама

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Кроме того, Александр рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

Реклама

Отметим, что после победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

На нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Новости партнеров