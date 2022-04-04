Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины: Животные могут обидеться, что их сравнивают с россиянами

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины: Животные могут обидеться, что их сравнивают с россиянами

Алексей Михайличенко - о молчании российских коллег по поводу войны в Украине.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, что почти никто из российских футбольных знакомых не позвонил ему после вторжения РФ в нашу страну.

"Я много общался со многими игроками, которые играли в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону - это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, в Чикаго. Его жена - известная гимнастка и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия.

Для него это очень больно. Они, наверное, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных - нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", - сказал Михайличенко в интервью Футбол NEWS.

Отметим, что Михайличенко - победитель футбольного турнира на Олимпиаде-1988 в Сеуле в составе олимпийской сборной СССР. Также с национальной командой СССР он добыл серебряные медали Евро-1988.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский эмоционально высказался о зверствах российских военных в Украине.

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