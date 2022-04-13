Экс-тренер "Днепра-1" — о Путине: преступник, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории

Михайленко напомнил об ответственности каждого россиянина.

Бывший главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко высказался о войне в Украине, которую развернули российские кафиры.

"Все, что сейчас происходит в Украине, — это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин виновен и несет ответственность в этих преступлениях. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент есть преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории, им нет никакого оправдания.

Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится", — цитирует Михайленко SportArena.

Напомним, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнениями по поводу будущего донецкого клуба в условиях войны. По его словам, "горняки" столкнутся с серьезными проблемами, если летом клуб бесплатно покинут все легионеры.

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