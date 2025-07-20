Экс-тренер Майка Тайсона прокомментировал победу Усика в реванше с Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Тедди Атлас, бывший тренер легендарного американского боксера Майка Тайсона, прокомментировал победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Известный американский тренер выразил восхищение непобедимым украинским боксером.

"Он много вещей делает хорошо, как, например, когда контратаковал, чтобы закончить сегодняшний бой. Но есть одна особая вещь, которую он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие", – написал Атлас на своей странице в соцсети X.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа.

Кроме того, Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. Неудачу своего подопечного также прокомментировал его тренер.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.