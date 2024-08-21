Экс-тренер по физподготовке украинских баскетбольных клубов погиб на войне с российскими оккупантами

Бывший тренер по физической подготовке столичных "Киев-Баскета" и "Будивельника" Дмитрий Марховский погиб на войне против российских захватчиков.

Трагическую новость сообщил его отец Олег на своей странице в Facebook. По его словам, Дмитрий погиб в январе 2024 года, до последнего времени он считался пропавшим без вести.

Дмитрий мобилизовался в ряды ВСУ в конце сентября 2023 года, он был боевым медиком. Еще летом прошлого года Марховский работал с женскими командами Украины на континентальных соревнованиях.

"Ровно 31 год назад в этот день, в роддоме №1 в Киеве, на славных Печерских склонах Днепра, родился мой сын Дмитрий. Занимался любимым делом еще с подросткового возраста – играл в баскетбол и профессионально тренировал баскетболистов.

Но в январе этого года ушел на небеса, защищая то, что ему было дороже всего: свой город, свою семью, свою Землю, свои ценности. На фронте был боевым медиком, спасал жизнь собратьев.

Последними его словами, по словам очевидцев того боя под селом Роботино на Запорожье, была фраза: "Со мной все хорошо, могу продолжать оказывать помощь!"

“Все мы умрем. К сожалению, мы не выбираем себе смерть. Но мы можем встретить ее достойно, чтобы нас запомнили как мужчин.” Это один из монологов главного персонажа фильма "Гладиатор".

Сынок, ты прожил свою жизнь достойно. Теперь ты и мой небесный защитник! Скучаю, горюю и горжусь тобой одновременно! Светлая память тебе – Сын, Воин, Тренер!", – написал Олег Марховский.

Напомним, в конце прошлого года в результате российских ракетных обстрелов во Львове погиб известный украинский баскетболист Виктор Кобзистый.

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