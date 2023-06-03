Александр Петраков уже не в первый раз решил привлечь к матчам отбора на Евро-2024 футболистов, выступающих в стране-агрессоре.

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне наставник национальной команды Армении Александр Петраков вызвал на матчи отбора Евро-2024 четырех игроков из чемпионата России.

Петраков пригласил в армянскую сборную защитников Георгия Арутюняна из "Краснодара" и Наира Тихнизяна из московского "Локомотива", а также полузащитников Эдуарда Сперцяна ("Краснодар") и Хорена Байрамяна ("Ростов").

В отборе на континентальное первенство Армения 16 июня на выезде сыграет с Уэльсом, а 19 июня дома встретится с Латвией.

Добавим, что на мартовский сбор Петраков также вызвал в национальную команду Армении футболистов из чемпионата России. Более того, у одного из них есть российский паспорт. Он выступал за молодежную и юношескую сборные государства-террориста.

Это вызвало бурю возмущения среди украинских болельщиков. В частности, экс-тренера сборной Украины жестко раскритиковал легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо.

Более того, Петраков сделал неоднозначное заявление. 65-летний украинский специалист заявил, что спорт должен существовать вне политики.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 по январь 2023 года. До главной команды "сине-желтых" он в течение 11 лет тренировал юношеские сборные нашей страны. В частности, в 2019 году стал чемпионом мира со сборной Украины U-20.

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