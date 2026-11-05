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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Экс-тренер "Шахтера" возглавил обидчика "горняков" в Лиге чемпионов

Паулу Фонсека будет тренировать лиссабонский "Спортинг".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / © Associated Press

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил лиссабонский "Спортинг", которому "горняки" проиграли (0:1) в матче 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Об этом официально сообщила пресс-служба португальского клуба.

Отмечается, что 53-летний португальский специалист подписал соглашение со "львами" до 2030 года.

На посту главного тренера лиссабонцев Фонсека сменил Руя Боржеша, который возглавлял команду с декабря 2024 года.

Паулу Фонсека / facebook.com/SportingCP

Паулу Фонсека / facebook.com/SportingCP

Последним местом работы Фонсеки был французский "Лион", который он возглавлял с января 2025 года. За это время "ткачи" под его руководством провели 83 матча: одержали 47 побед, 11 раз сыграли вничью, а также потерпели 25 поражений.

Ранее "Лион" сообщил, что за досрочное расторжение контракта с Фонсекой лиссабонцы выплатят французскому клубу компенсацию в размере пяти миллионов евро.

Сейчас "Спортинг" занимает третье место в чемпионате Португалии, имея 21 очко после 10 сыгранных матчей. Отставание лиссабонцев от лидера турнирной таблицы "Порту" составляет девять баллов.

Напомним, с 2016 по 2019 год Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер". Вместе с "горняками" португальский специалист по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также один раз триумфовал в Суперкубке страны.

Его жена — украинка Екатерина, пара воспитывает двоих детей. Португалец неоднократно высказывался в поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось, что Фонсека выразил желание возглавить сборную Украины или вернуться в "Шахтер".

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