Экс-тренер Усика отреагировал на его победу в реванше с Фьюри и посоветовал украинцу завершить карьеру

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал его победу в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

По его мнению, Александру относительно легко удалось выиграть поединок. Одной из причин он назвал провальную стратегию "Цыганского короля", который имел растерянный вид в ринге.

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"Александр Усик относительно легко победил Фьюри в реванше. По-моему, бой даже не был близким. Я могу дать Тайсону 4 раунда. Иногда Тайсон выглядел растерянно, он не знал, что делает. Стратегия, если она вообще была, была ужасной. Казалось, что он не знает, что делать.

Фьюри был обеспокоен, неуверен в себе. Рефери не делал ему предупреждений за то, что он клал перчатку на лицо Усика. Он выглядел очень нервно и когда он начинал боксировать с Усиком, я знал, что это ужасная идея", – сказал Башир в комментарии Seconds Out.

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Также Башир посоветовал своему бывшему подопечному завершать карьеру после победы над Фьюри. Он считает, что Усику уже не осталось чего доказывать в ринге.

"Лично я предложил бы Усику завершить карьеру, просто уйти из спорта. Ему больше нечего доказывать. Он сделал все, что необходимо. Я бы не пытался больше соревноваться, я бы повесил перчатки на гвоздь.

Я слышал разговоры, что он хочет вернуться в крузервейт или перейти в бриджервейт, но я считаю, что будет мудро упаковать вещи и вернуться домой к своей семье, пока с твоим здоровьем все в порядке.

У него много денег, много успеха, у него одна из самых блестящих карьеров в недавней истории бокса, и он непобедим. Я хочу сказать, что это был бы хороший момент уйти сейчас из спорта. Я не вижу никого, кто мог бы побить Александра Усика. Они все приходили, но он отправил их всех обратно", – резюмировал Башир.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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