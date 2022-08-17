Экс-тренер Владимира Кличко — о скандальном выложенном Ломаченко видео: какие еще нужны доказательства, что он "ватник"

Поводом для критики со стороны Городничева стало недавно выложенное в Instagram Ломаченко видео интервью митрополита УПЦ МП.

Этот священнослужитель ранее уже известен скандальными заявлениями. Он говорил, что украинцы заслужили бомбардировку российской армией, поскольку терпят гей-парады в Киеве. Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также священнослужитель способствует депортации украинцев из Мариуполя, увозя мирных жителей в Россию.

Критику в адрес Ломаченко экс-тренер Владимира Кличко ивыложил на своем YouTube-канале.

"Вася Ломаченко снова зашкварился. Все вы видели его пост в Instagram. Какие еще нужны доказательства, что он ватник? Еще раз подтверждаю, сейчас еще там нарыл и предоставим вам информацию. Итак, решаете вы, любимые зрители", — сказал Городничев.

Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Недавно он выложил вторую часть видео интервью с митрополитом УПЦ МП, из-за чего снова нарвался на критику со стороны пользователей в Instagram.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. По предварительным данным, следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис.