Экс-тренер Владимира Кличко — о скандальном выложенном Ломаченко видео: какие еще нужны доказательства, что он "ватник"

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев подверг критике украинского боксера — Василия Ломаченко.
Поводом для критики со стороны Городничева стало недавно выложенное в Instagram Ломаченко видео интервью митрополита УПЦ МП.
Этот священнослужитель ранее уже известен скандальными заявлениями. Он говорил, что украинцы заслужили бомбардировку российской армией, поскольку терпят гей-парады в Киеве. Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также священнослужитель способствует депортации украинцев из Мариуполя, увозя мирных жителей в Россию.
Критику в адрес Ломаченко экс-тренер Владимира Кличко ивыложил на своем YouTube-канале.
"Вася Ломаченко снова зашкварился. Все вы видели его пост в Instagram. Какие еще нужны доказательства, что он ватник? Еще раз подтверждаю, сейчас еще там нарыл и предоставим вам информацию. Итак, решаете вы, любимые зрители", — сказал Городничев.
Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Недавно он выложил вторую часть видео интервью с митрополитом УПЦ МП, из-за чего снова нарвался на критику со стороны пользователей в Instagram.
Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. По предварительным данным, следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.