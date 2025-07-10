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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Экс-тренера "Реала" Анчелотти приговорили к году тюрьмы в Испании: какая причина

Итальянский тренер получил наказание за уклонение от уплаты налогов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти / © Associated Press

Главного тренера сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти, ранее возглавлявшего мадридский "Реал", приговорили к одному году лишения свободы за налоговое мошенничество.

Такое решение принял мадридский суд, сообщает EFE.

Источник отмечает, что 66-летний итальянский специалист также должен заплатить штраф в размере 386 361,93 евро.

Кроме того, ему запрещено получать государственную помощь, а также пользоваться налоговыми или социальными льготами в течение трех лет.

Анчелотти был признан виновным в мошенничестве с налогами в 2014 году и оправдан по аналогичным нарушениям за 2015 год.

Правда, скорее всего, Анчелотти за решетку не попадет. Ведь, согласно испанскому законодательству, в случае отсутствия предыдущих приговоров и при условии добровольного погашения задолженности срок до двух лет может быть условным.

Напомним, Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год, и с 2021 по лето 2025 года, когда принял сборную Бразилии.

В течение первого периода во главе мадридцев Карло выиграл четыре трофея: триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

За свой второй период работы со "сливочными" итальянец выиграл 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

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Дата публикации
Количество просмотров
460
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