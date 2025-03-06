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Экс-тренера "Шахтера" на 9 месяцев отстранили от футбола: за что его наказали (видео)

Экс-тренера "Шахтера" на 9 месяцев отстранили от футбола: за что его наказали (видео)

Паулу Фонсека / Фото: Associated Press

Паулу Фонсека получил длительный "бан" из-за того, что наорал на арбитра.

Главного тренера французского "Лиона" Паулу Фонсеку на 9 месяцев отстранили от футбола.

Об этом сообщает издание LFP.

51-летний португальский специалист получил такое наказание по итогам рассмотрения инцидента, который произошел 2 марта во время матча 24-го тура чемпионата Франции против "Бреста".

В конце поединка арбитр отправился посмотреть видеоповтор эпизода с возможным нарушением правил и назначением пенальти в ворота "Лиона". Фонсека начал кричать на рефери и активно жестикулировать. Судья показал тренеру красную карточку, после чего тот чуть не набросился на него.

Отстранение Паулу продлится до 30 ноября 2025 года. Более того, до 15 сентября ему даже запрещено заходить в раздевалку своей команды перед матчами и в перерыве, он не сможет находиться на скамейке для запасных во время игр.

Отметим, что Фонсека является экс-тренером донецкого "Шахтера", который возглавлял с 2016-го по 2019 год. Под его руководством "горняки" по три раза выиграли чемпионат и Кубок Украины, а также завоевали один Суперкубок страны.

После ухода из донецкого клуба португалец тренировал итальянскую "Рому" (2019-2021), французский "Лилль" (2022-2024), а также итальянский "Милан" (2024), откуда его уволили в конце прошлого года. Уже в январе 2025-го Фонсека возглавил "Лион".

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