Экс-тренера "Шахтера" на 9 месяцев отстранили от футбола: за что его наказали (видео)

Главного тренера французского "Лиона" Паулу Фонсеку на 9 месяцев отстранили от футбола.

Об этом сообщает издание LFP.

51-летний португальский специалист получил такое наказание по итогам рассмотрения инцидента, который произошел 2 марта во время матча 24-го тура чемпионата Франции против "Бреста".

В конце поединка арбитр отправился посмотреть видеоповтор эпизода с возможным нарушением правил и назначением пенальти в ворота "Лиона". Фонсека начал кричать на рефери и активно жестикулировать. Судья показал тренеру красную карточку, после чего тот чуть не набросился на него.

Примерно-каждый шпиль в Paulo Fonseca over in France pic.twitter.com/pSMhYd6sDQ — Matteo Bonetti (@Bonetti) March 2, 2025

Отстранение Паулу продлится до 30 ноября 2025 года. Более того, до 15 сентября ему даже запрещено заходить в раздевалку своей команды перед матчами и в перерыве, он не сможет находиться на скамейке для запасных во время игр.

Отметим, что Фонсека является экс-тренером донецкого "Шахтера", который возглавлял с 2016-го по 2019 год. Под его руководством "горняки" по три раза выиграли чемпионат и Кубок Украины, а также завоевали один Суперкубок страны.

После ухода из донецкого клуба португалец тренировал итальянскую "Рому" (2019-2021), французский "Лилль" (2022-2024), а также итальянский "Милан" (2024), откуда его уволили в конце прошлого года. Уже в январе 2025-го Фонсека возглавил "Лион".

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