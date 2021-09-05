Экс-украинец по прозвищу "Полярный медведь" потерпел сокрушительное поражение от британца в UFC (видео)

Поединок продлился всего две с половиной минуты.

На турнире UFC Fight Night 191 в американском Лас-Вегасе (штат Невада) молдаванин Сергей Спивак по прозвищу "Полярный медведь" потерпел сокрушительное поражение от британца Тома Аспиналла.

Бой был завершен уже в первом раунде. Аспиналл отправил экс-украинца в нокдаун эффектным попаданием локтем по лицу. После этого Том добил Сергея, который уже не отвечал на его удары.

26-летний Спивак потерпел 3-е поражение в смешанных единоборствах. В его активе 13 побед.

28-летний Аспиналл выиграл в 11-й раз в карьере. На его счету также 2 поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в предыдущем поединке Спивак победил Алексея Олейника, сбежавшего из Украины в Россию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку