Экс-украинец по прозвищу "Полярный медведь" потерпел сокрушительное поражение от британца в UFC (видео)

Поединок продлился всего две с половиной минуты.
На турнире UFC Fight Night 191 в американском Лас-Вегасе (штат Невада) молдаванин Сергей Спивак по прозвищу "Полярный медведь" потерпел сокрушительное поражение от британца Тома Аспиналла.
Бой был завершен уже в первом раунде. Аспиналл отправил экс-украинца в нокдаун эффектным попаданием локтем по лицу. После этого Том добил Сергея, который уже не отвечал на его удары.
Aspinall pic.twitter.com/RFpn24w2i0— MS (@UFC_Obsessed) September 4, 2021
- 26-летний Спивак потерпел 3-е поражение в смешанных единоборствах. В его активе 13 побед.
- 28-летний Аспиналл выиграл в 11-й раз в карьере. На его счету также 2 поражения.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в предыдущем поединке Спивак победил Алексея Олейника, сбежавшего из Украины в Россию.