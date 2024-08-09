Экс-украинский борец, сменивший гражданство из-за Беленюка, завоевал "золото" Олимпиады-2024

Бывший украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финальном поединке в весовой категории до 87 кг 26-летний уроженец Харькова, представляющий Болгарию, одолел иранца Алирезу Мохмадипиани (7:0), которому в полуфинале проиграл украинец Жан Беленюк.

Новиков долгое время был главным конкурентом Беленюка за место в составе сборной Украины на крупных международных турнирах, в том числе на Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году. Тогда именно Жану доверили представлять нашу страну и тот стал олимпийским чемпионом, а Семен поехал в Токио в роли его спарринг-партнера.

Перед этим Новиков в 2020 году в составе сборной Украины завоевал "золото" на чемпионате Европы, который Беленюк пропустил. Также Семен дважды выигрывал чемпионат мира U-23, чего раньше не удавалось сделать никому из украинцев.

Впоследствии Новиков принял решение сменить спортивное гражданство и в 2023 году начал выступать за Болгарию.

После завоевания олимпийского "золота" Новиков сделал заявление о своих корнях. Семен признался, что чувствует себя украинцем, несмотря на смену гражданства.

"Я родился в Украине, чувствую себя украинцем. Если я сменил гражданство, это не значит, что я перестал быть украинцем. Моя семья живет в Украине. Мои друзья живут в Украине, защищают Украину. Как могу, так и помогаю им" – передает слова Новикова корреспондент Tribuna.com Ирина Козюпа.

После завоевания олимпийского "золота" Новиков также сделал совместное фото с Беленюком, который завоевал "бронзу" и красиво известил о завершении карьеры.

Жан Беленюк и Семен Новиков / Фото: Associated Press

Для Новикова это первая олимпийская медаль в карьере. Кроме золота ОИ, в составе сборной Болгарии он завоевал "бронзу" чемпионата Европы-2023.

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

По состоянию на сейчас Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете.

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