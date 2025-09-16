ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
824
Время на прочтение
1 мин

Экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконного пересечения границы – СМИ

По информации источника, Артур Рудько уже проходит подготовку в учебном центре ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артур Рудько

Артур Рудько / © ФК Шахтер

Бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и ряда других футбольных клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, это произошло, когда 33-летний экс-футболист пытался покинуть территорию Украины.

По неофициальным данным, сейчас Артур уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Последним клубом Рудько был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.

Артур является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.

Также Рудько играл за "Говерлу", "Металлист", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.

Дата публикации
Количество просмотров
824
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie