Экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконного пересечения границы – СМИ
По информации источника, Артур Рудько уже проходит подготовку в учебном центре ВСУ.
Бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и ряда других футбольных клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы.
Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, это произошло, когда 33-летний экс-футболист пытался покинуть территорию Украины.
По неофициальным данным, сейчас Артур уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
Последним клубом Рудько был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.
Артур является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.
Также Рудько играл за "Говерлу", "Металлист", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.