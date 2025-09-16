Экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконного пересечения границы – СМИ

Артур Рудько / © ФК Шахтер

Бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и ряда других футбольных клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, это произошло, когда 33-летний экс-футболист пытался покинуть территорию Украины.

По неофициальным данным, сейчас Артур уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Последним клубом Рудько был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.

Артур является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.

Также Рудько играл за "Говерлу", "Металлист", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.