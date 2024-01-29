Экс-звезда "Динамо" и двукратный чемпион Украины объявил о завершении карьеры

Милош Нинкович в возрасте 39 лет решил повесить бутсы на гвоздь.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Милош Нинкович анонсировал завершение профессиональной карьеры футболиста.

На своей странице в Instagram 39-летний сербский хавбек сообщил, что по окончании сезона-2023/24 повесит бутсы на гвоздь.

Сейчас Нинкович выступает за австралийский "Вестерн Сидней Вондерерс", где в этом сезоне провел пять матчей.

Нинкович – воспитанник сербского клуба "Чукарички", где и начал свою профессиональную карьеру в 2002 году.

Летом 2004-го он перешел в "Динамо", за которое выступал с 2004 по 2013 год. В составе "бело-синих" серб сыграл 160 матчей, отличившись 15 голами и 16 ассистами.

Вместе с киевлянами Милош дважды выигрывал УПЛ, завоевал три Кубка и пять Суперкубков Украины.

После ухода из "Динамо" он также успел поиграть за французский "Эвиан", сербскую "Црвену Звезду" и австралийский "Сидней".

С 2009 по 2012 год Нинкович вызывался в сборную Сербии. За национальную команду полузащитник провел 28 матчей.

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