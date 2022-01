Экс-звезда европейского футбола спас жизнь сопернику, у которого на поле произошел сердечный приступ

JAMES RODRÍGUEZ IS A HERO!



Коломбианский игрок был битвой в защите жизни Оусмана Кукурули, который заболел кардио arrest в ходу игры!



Джеймс помогал решить его rival's head so that he could breathe properly, в соответствии с докторами. #RM #barca pic.twitter.com/YKOfSFWA6j