Экс-звезда европейского футбола спас жизнь сопернику, у которого на поле произошел сердечный приступ

Экс-звезда европейского футбола спас жизнь сопернику, у которого на поле произошел сердечный приступ

Хамес Родригес стал главным героем матча в Катаре.

Колумбийский полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес во время поединка Чемпионата Катара спас жизнь защитнику "Аль-Вакры" Усману Кулибали.

На 42-й минуте встречи 32-летний малиец внезапно потерял сознание. Родригес моментально бросился на помощь Кулибали, прежде чем бригада врачей успела появиться на поле.

Хамес поправил пострадавшему голову, чтобы он мог нормально дышать. Именно это сыграло важную роль в спасении жизни Кулибали.

После оказания экстренной медицинской помощи Усмана доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. После матча катарская лига подтвердила, что Кулибали перенес сердечный приступ.

JAMES RODRÍGUEZ IS A HERO!



Коломбианский игрок был битвой в защите жизни Оусмана Кукурули, который заболел кардио arrest в ходу игры!



Джеймс помогал решить его rival's head so that he could breathe properly, в соответствии с докторами. #RM #barca pic.twitter.com/YKOfSFWA6j — AiScore (@aiscoreofficial) January 12, 2022

Хамес Родригес играет за "Аль-Райян" с сентября 2021 года. Ранее он выступал за мадридский "Реал", мюнхенскую "Баварию" и английский "Эвертон".

Малиец Кулибали известен выступлениями в Европе за французские "Генгам" и "Брест", а также греческий "Панатинаикос". Он является двукратным бронзовым призером Кубка Африки.

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