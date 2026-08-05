Экс-звезда "Ливерпуля" Салах стал одноклубником украинцев в Турции

Мохамед Салах / © Associated Press

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Звездный египетский форвард Мохамед Салах, который после завершения прошлого сезона покинул английский "Ливерпуль", перешел в турецкий "Трабзонспор".

Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды, опубликовав фото 34-летнего игрока в футболке "бордово-синих".

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Салах присоединился к "Трабзонспору" в статусе свободного агента. По информации СМИ, он подписал двухлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год плюс бонусы.

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Таким образом, египтянин стал одноклубником украинцев — полузащитника Руслана Малиновского и защитника Арсения Батагова.

Этим летом Малиновский в статусе свободного агента присоединился к "Трабзонспору", покинув итальянский клуб "Дженоа".

Салах — правый вингер, именно на этой позиции за "Трабзонспор" играл украинец Александр Зубков, который этим летом перешел в греческий АЕК.

В прошлом сезоне "Трабзонспор" стал бронзовым призером турецкой Суперлиги и завоевал право в текущей кампании играть в Лиге Европы — в плей-офф раунде квалификации "бордово-синие" посоревнуются с победителем пары "Гурник" (Польша) — "Ференцварош" (Венгрия).

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