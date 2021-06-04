Экс-звезда "Шахтера" женился на известной модели: фото сексуальной красотки

Девушке раньше приписывали связи с Неймаром.

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Дуглас Коста, ныне выступающий на правах аренды за "Гремио", женился на своей подруге Наталье Фелиш.

Пара уже поделилась фото с торжественного мероприятия.

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

Для Косты это второй брак. Ранее он был женат на Луизе Рамос. Фелиш - известная в Бразилии модель. Ранее ей приписывали связь с другим звездным футболистом - Неймаром.

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

instagram.com/nathaliafelix

Коста выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 год.

В составе "горняков" Дуглас сыграл 202 матча, забил 38 мячей и выиграл 11 трофеев.

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