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Экс-звезда "Шахтера" женился на известной модели: фото сексуальной красотки

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Экс-звезда "Шахтера" женился на известной модели: фото сексуальной красотки

instagram.com/nathaliafelix

Девушке раньше приписывали связи с Неймаром.

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Дуглас Коста, ныне выступающий на правах аренды за "Гремио", женился на своей подруге Наталье Фелиш.

Пара уже поделилась фото с торжественного мероприятия.

instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix

Для Косты это второй брак. Ранее он был женат на Луизе Рамос. Фелиш - известная в Бразилии модель. Ранее ей приписывали связь с другим звездным футболистом - Неймаром.

instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
instagram.com/nathaliafelix / ©
instagram.com/nathaliafelix
  • Коста выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 год.
  • В составе "горняков" Дуглас сыграл 202 матча, забил 38 мячей и выиграл 11 трофеев.