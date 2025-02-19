Экс-футболист киевского "Динамо" получил повестку: будет ли он служить

Выступающий за венскую "Аустрию" бывший защитник киевского Динамо Александар Драгович будет служить в Вооруженных силах Австрии.
Выступающий за венскую Аустрию бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович получил повестку на прохождение обязательной военной службы.
Об этом сообщает Kleine Zeitung.
Драгович – австрийский футболист сербского происхождения. Его родители родом из Сербии, но переехали в Австрию еще до рождения сына.
Футболист присоединился к австрийской армии, чтобы возобновить свою основную военную службу, прерванную около 14 лет назад. Он не завершил службу в 2011 году из-за перехода в швейцарский "Базель". Летом 2024 Драгович вернулся в "Аустрию", а теперь получил повестку.
В течение двух месяцев каждое утро футболист должен появляться в военном спортивном центре Вены. Это не помешает ему играть и тренироваться в составе "Аустрии". Он получил соответствующее освобождение от обязанностей.
Напомним, за киевское "Динамо" Александр Драгович выступал в 2013-2016 годах и сыграл 111 матчей.
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