Экс-футболист киевского "Динамо" получил повестку: будет ли он служить

Выступающий за венскую "Аустрию" бывший защитник киевского Динамо Александар Драгович будет служить в Вооруженных силах Австрии.

Выступающий за венскую Аустрию бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович получил повестку на прохождение обязательной военной службы.

Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Драгович – австрийский футболист сербского происхождения. Его родители родом из Сербии, но переехали в Австрию еще до рождения сына.

Футболист присоединился к австрийской армии, чтобы возобновить свою основную военную службу, прерванную около 14 лет назад. Он не завершил службу в 2011 году из-за перехода в швейцарский "Базель". Летом 2024 Драгович вернулся в "Аустрию", а теперь получил повестку.

В течение двух месяцев каждое утро футболист должен появляться в военном спортивном центре Вены. Это не помешает ему играть и тренироваться в составе "Аустрии". Он получил соответствующее освобождение от обязанностей.

Напомним, за киевское "Динамо" Александр Драгович выступал в 2013-2016 годах и сыграл 111 матчей.

Драгович во время выступлений за киевское "Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

Ранее сообщалось, что баскетболиста сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК.

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