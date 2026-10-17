Эксфутболист нескольких известных клубов погиб на войне

Роман Максимюк / © Суспільне

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Бывший футболист киевского "Динамо", "Днепра" и луцкой "Волыни" Роман Максимюк погиб на войне против России.

Об этом сообщила в соцсетях его супруга, передает Общественное Спорт .

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Максимюк с января 2025 года не выходил на связь и считался пропавшим без вести.

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В ряды Вооруженных сил Украины бывший футболист присоединился осенью 2022 года.

В 2000 году Максимюк стал чемпионом Украины в составе киевского "Динамо".

На клубном уровне больше всего выступал за луцкий "Волынь" и "Днепр".

Также в течение 1998-2002 годов Максимюк провел пять матчей в составе национальной сборной Украины.

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Напомним, что ранее на войне погиб журналист Самуил Проскуряков

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