Эквадор сенсационно победил Германию и завоевал путевку в плей-офф ЧМ-2026

Эквадор — Германия / © Associated Press

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Сборная Эквадора сенсационно победила команду Германии в матче заключительного третьего тура группы E чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка) завершился со счетом 2:1 .

Немцы открыли счет уже на 2-й минуте встречи — Лерой Сане забил гол с передачи Флориана Вирца.

Эквадор — Германия / © Associated Press

Однако уже на 9-й минуте эквадорцы результативно ответили — Нильсон Ангуло точно пробил под правую штангу после паса Педро Вите в зону перед штрафной площадкой соперника.

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Эквадор — Германия / © Associated Press

На старте второго тайма подопечные Юлиана Нагельсманна могли получить право пробить пенальти — на 46-й минуте Хоэль Ордоньес прыгнул в ноги Кая Хаверца в собственной штрафной площадке, но после проверки VAR 11-метровый был отменен из-за фола Сане в середине поля, после которого и началась атака.

На 77-й минуте Эквадор шокировал немцев вторым забитым мячом — после подачи с углового Кевин Родригес сбросил головой на Гонсало Плату, а тот поразил ворота Мануэля Нойера.

Эквадор — Германия / © Associated Press

Эквадор — Германия / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0.

Таким образом, Германия (6 очков) стала победителем группы E — Бундестим еще по итогам второго тура обеспечила себе участие в плей-офф. Кот-д'Ивуар (6 баллов) вышел в 1/16 финала со второго места.

Эквадор (4 пункта) попал в плей-офф с третьей строчки. Для Кюрасао (1 очко) Мундиаль завершен.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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