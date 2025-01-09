Эль Классико быть: "Реал" без Лунина разбил "Мальорку" и вышел в финал Суперкубка Испании

12 января "сливочные" сойдутся в борьбе за трофей с "Барселоной".

Мадридский "Реал" разгромил "Мальорку" в полуфинальном матче Суперкубка Испании-2025. Поединок в городе Джидда (Саудовская Аравия) завершился со счетом 3:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На 63-й минуте "Королевский клуб" вышел вперед – отличился Джуд Беллингем.

В компенсированное время подопечные Карло Анчелотти забили еще дважды, доведя дело до разгрома. На 90+2-й минуте мяч в сетку собственных ворот срезал защитник "красно-черных" Мартин Вальент.

А затем на 90+5-й минуте Родриго на дальней штанге ударом слета замкнул подачу от Лукаса Васкеса.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, где сразится с "Барселоной", которая в первом полуфинале победила "Атлетик" Бильбао со счетом 2:0.

Финальный матч турнира состоится в воскресенье, 12 января. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что действующим обладателем Суперкубка Испании является "Реал". В прошлом году мадридский клуб в финале с Луниным в воротах уничтожил "Барселону" (4:1).

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