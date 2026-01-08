Эль Классико быть: "Реал" обыграл "Атлетико" и пробился в финал Суперкубка Испании

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" стал вторым финалистом Суперкубка Испании-2026. В полуфинальном матче турнира, который состоялся 8 января в саудовском городе Джидда, "сливочные" одолели "Атлетико" со счетом 2:1 .

Уже на 2-й минуте мадридского дерби "Королевский клуб" открыл счет благодаря пушечному удару Федерико Вальварде со штрафного. Этот гол позволил подопечным Хаби Алонсо отправиться на перерыв в роли лидера.

На старте второй половины встречи "Реал" и "Атлетико" обменялись голами. Сначала на 55-й минуте Родриго удвоил преимущество "бланкос" после передачи Вальверде.

Но уже через три минуты Александер Серлот сократил отставание "матрасников", на дальней штанге замкнув подачу Джулиано Симеоне.

Больше голов команды не забили. "Реал" удержал победу и пробился в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной", которая днем ранее в первом полуфинале разнесла "Атлетик" Бильбао (5:0).

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч с "Атлетико" на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл всего два матча за "Реал" – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос".

Обзор матча "Атлетико" – "Реал" Мадрид

Эль Классико в финале Суперкубка Испании состоится в воскресенье, 11 января, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что в прошлом году обладателем Суперкубка Испании стала "Барселона", которая в финале в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" (5:2).

Больше всего раз этот трофей выигрывала "Барселона" – 15. Далее идет мадридский "Реал" – 13 побед в Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что ПСЖ украинца Ильи Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.