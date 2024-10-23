Эль Классико для Лунина: основной вратарь "Реала" получил травму и не сыграет с "Барселоной"

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 против дортмундской "Боруссии".

Как сообщает официальный сайт "сливочных", у 32-летнего бельгийского голкипера диагностировано повреждение аддуктора левой ноги. Сроки его восстановления пока не известны.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, из-за мышечного повреждения Куртуа пропустит матч 11-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который запланирован на субботу, 26 октября.

Следовательно, ожидается, что ворота мадридцев в Эль Классико будет защищать украинец Андрей Лунин, который в этом сезоне уже сыграл два матча, пока Куртуа отсутствовал из-за мышечной травмы.

Перед очным противостоянием в Мадриде подопечные Карло Анчелотти отстают от лидера "Барселоны" на три очка в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, "Реал" на своем стадионе оформил сумасшедший камбэк и разгромил дортмундскую "Боруссию" (5:2). Мадридцы проигрывали 0:2 после первого тайма, но во втором забили пять безответных мячей.

После победы над немецким клубом "Реал" с 6 очками поднялся на девятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. В следующем туре самого престижного евротурнира мадридцы 5 ноября примут итальянский "Милан".

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