Эмоции возобладали: Беринчик и Дэвис устроили толкотню после финальной битвы взглядов (видео)

Боксеры едва не побились за день до титульного поединка.

Обладатель титула WBO в легком весе украинец Денис Беринчик и американец Кейшон Дэвис провели финальную битву взглядов перед чемпионским боем.

Перед битвой взглядов Кейшон показал жест "перерезания горла", а во время нее рукой поглаживал титул, который держал на своем плече украинский боксер.

Когда Дэвис повернулся к зрителям, Беринчик сзади толкнул его. Это повлекло за собой толкотню, которая едва не переросла в драку. Охрана вмешалась и разняла боксеров.

NO LOVE IN THE FINAL FACE-OFF



Добро пожаловать в official! pic.twitter.com/LL9wIlVJkT -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 13, 2025

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

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В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

Ранее Дэвис попытался вырвать пояс у Беринчика во время их первой дуэли взглядов.

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