Эмоции зашкаливали: Фьюри жестко обругал Усика в конце битвы взглядов (видео)

Стали известны подробности перепалки, которая возникла между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри во время финальной пресс-конференции перед боем-реваншем.

В четверг, 19 декабря, в конце мероприятия украинец и британец провели чрезвычайно долгую битву взглядов, которая длилалсь больше 10 минут.

Завершилась она тем, что "Цыганский король" дал волю своим эмоциям и жестко обругал своего соперника. Текст разговора между боксерами приводит Tribuna.com.

Фьюри: Кролик получит свое. Кролика тра***т. Тебя тра***т. В этот раз я тебя искажу, разнесу в клочья. Ты был готов на 150%. Ты был самым лучшим из всех, кем мог быть. И все равно ничего не смог поделать. Ты все равно ничего не мог поделать.

Усик: Не бойся, я не оставлю тебя наедине.

Фьюри: Это ты не бойся. Ты безобразный урод. Не бойся, ты – кролик, еб***й урод. Ты – п***а с мутными глазами.

Усик: Я не оставлю тебя наедине.

Фьюри: Это я не оставлю тебя наедине, ты еб***й идиот. Не оставлю тебя наедине. Вы – еб***е уродливые маленькие у****ки. Да-да, это ты не бойся. Я собираюсь тебя прибить. Ты очнешься в больнице, еб***й клоун.

Усик: Я не оставлю тебя наедине.

Фьюри: Ты тупой, безобразный урод.

Усик: Снова.

Фьюри: Ты не смог ничего сделать в прошлый раз. Тебе подарили решение, твою долбанную корону. Ты получил решение, но все равно ничего не смог сделать. Я – мужчина. Я – долбаный чемпион. Это должен быть только я. Ты еб**ый уродливый вы****ок. В твоих глазах истерика, урод. Мы побьем тебя всегда, при любых обстоятельствах, ты еб***я крыса. Семь дней в неделю, мы побеждаем, ты еб***й бомж. Завершай карьеру. Завершай, ты еб***й бомж.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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