Эмоции зашкаливают: россиянин попал в комическую ситуацию во время партии с украинцем (видео)

Кирилл Шевченко победил Давида Паравяна.
В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу и рапиду среди мужчин и женщин, в котором участвовали и украинские шахматисты.
В одной из партий в скорых шахматах встречались 19-летний украинец Кирилл Шевченко и 23-летний россиянин Давид Паравян.
В эндшпили встречи Давид попал в цейтнот, хотя имел выигрышную позицию. Паравян хотел вместо пешки поставить вторую ферзю, что позволено правилам, но рядом не было запасной фигуры. Тогда он остановил часы и дождался, пока арбитр ее передаст.
Когда он снова запустил отсчет часов, то через секунду время вышло. Давид разозлился и на эмоциях швырнул фигуру. Однако внезапно улыбнулся и вежливо пожал Шевченко руку, одержавшему победу.
Читайте также:
Глубокий шок: реакция чемпиона мира по шахматам на ошибку соперника из России стала вирусной (видео)
Ни одного поражения: мужская сборная Украины стала победителем командного Чемпионата Европы по шахматам
После рождения не мог самостоятельно дышать и есть, а до трех лет молчал: удивительная история “шахматного гения