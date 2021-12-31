Эмоции зашкаливают: россиянин попал в комическую ситуацию во время партии с украинцем (видео)

Эмоции зашкаливают: россиянин попал в комическую ситуацию во время партии с украинцем (видео)

Кирилл Шевченко победил Давида Паравяна.

В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу и рапиду среди мужчин и женщин, в котором участвовали и украинские шахматисты.

В одной из партий в скорых шахматах встречались 19-летний украинец Кирилл Шевченко и 23-летний россиянин Давид Паравян.

В эндшпили встречи Давид попал в цейтнот, хотя имел выигрышную позицию. Паравян хотел вместо пешки поставить вторую ферзю, что позволено правилам, но рядом не было запасной фигуры. Тогда он остановил часы и дождался, пока арбитр ее передаст.

Когда он снова запустил отсчет часов, то через секунду время вышло. Давид разозлился и на эмоциях швырнул фигуру. Однако внезапно улыбнулся и вежливо пожал Шевченко руку, одержавшему победу.

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