"Эмполи" без Коваленко драматично вырвал победу над "Ромой" и избежал вылета из Серии А (видео)

Украинский футболист весь поединок провел на скамейке для запасных.

"Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко на своем поле обыграл "Рому" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А – 2:1 .

На 13-й минуте хозяев вывел вперед Маттео Канчельери. На 20-й минуте римляне могли отыграться, но гол Брайана Кристанте был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Перед перерывом "волки" все же сравняли счет – отличился Уссем Ауар.

Развязка встречи наступила в компенсированное время. На 90+3-й минуте точный удар Мбайе Ньянга принес "Эмполи" победу, а с ней и сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

Коваленко весь матч провел на скамейке для запасных. Всего в этом сезоне украинский хавбек сыграл в 17 поединках чемпионата Италии, забил один гол и сделал один ассист.

Обзор матча "Эмполи" – "Рома"

Таким образом, "Эмполи" (36 очков) финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А и спасся от вылета в Серию B. Команда Коваленко на один балл обошла "Фрозиноне", который понизился в классе.

"Рома" (63 пункта) завершила сезон на шестой позиции в Серии А и квалифицировалась в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что бильярдный гол украинца Руслана Малиновского помог "Дженоа" в заключительном туре обыграть главную сенсацию сезона Серии А.

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