"Эмполи" с голом Коваленко снова проиграл "Болонье" и не вышел в финал Кубка Италии (видео)

Виктор Коваленко

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Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко забил гол в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с "Болоньей" .

Коваленко вышел в стартовом составе "Эмполи" и на 33-й минуте сравнял счет в поединке (1:1), удачно сыграв на добивании.

Для 29-летнего украинца это первый гол после возвращения в итальянский клуб в феврале 2025 года.

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Матч завершился поражением команды Коваленко со счетом 1:2. В первом матче "красно-синие" также победили (3:0).

Обзор матча "Болонья" – "Эмполи"

Таким образом, "Болонья" триумфовала со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышла в финал Кубка Италии, где 14 мая сыграет с "Миланом" – "россонери" в полуфинале турнира выбили "Интер" (1:1, 3:0).