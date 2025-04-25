- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
"Эмполи" с голом Коваленко снова проиграл "Болонье" и не вышел в финал Кубка Италии (видео)
В финальном матче Кубка Италии сойдутся "Милан" и "Болонья".
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко забил гол в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с "Болоньей" .
Коваленко вышел в стартовом составе "Эмполи" и на 33-й минуте сравнял счет в поединке (1:1), удачно сыграв на добивании.
Для 29-летнего украинца это первый гол после возвращения в итальянский клуб в феврале 2025 года.
Матч завершился поражением команды Коваленко со счетом 1:2. В первом матче "красно-синие" также победили (3:0).
Обзор матча "Болонья" – "Эмполи"
Таким образом, "Болонья" триумфовала со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышла в финал Кубка Италии, где 14 мая сыграет с "Миланом" – "россонери" в полуфинале турнира выбили "Интер" (1:1, 3:0).