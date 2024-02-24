"Эмполи" с Коваленко вырвал победу в матче Серии А и отдалился от зоны вылета (видео)

"Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде обыграл "Сассуоло" в матче 26-го тура итальянской Серии А. Результативный поединок завершился со счетом 2:3 .

На 11-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару, который нанес Себастьяно Луперто.

После перерыва хозяева отыгрались – на 54-й минуте пенальти реализовал Андреа Пинамонти.

Через десять минут уже "Эмполи" получил право пробить 11-метровый и Мбай Ньянг с отметки не промахнулся.

Однако на 77-й минуте счет в матче снова стал равным – в составе "Сассуоло" отличился Джанмарко Феррари.

Все могло закончиться ничьей, однако в компенсированное время "Эмполи" удалось вырвать победу. На 90+4-й минуте решающий гол забил Симоне Бастони.

Отметим, что Коваленко вышел в стартовом составе "Эмполи" и был заменен на 80-й минуте поединка. Для 28-летнего украинца это первое появление в старте с 30 декабря прошлого года. В целом в активе Виктора 12 матчей в этом сезоне Серии А, в которых он отличился одним голом и одним ассистом.

Обзор матча "Сассуоло" – "Эмполи"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Эмполи" (25 очков) поднялся на 13-е место в Серии А. "Сассуоло" (20 баллов) занимает 17-ю позицию совсем рядом с зоной вылета.

В следующем туре команда Коваленко 3 марта примет "Кальяри", а "Сассуоло" 28 февраля дома сыграет против "Наполи".

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