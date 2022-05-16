Эмполи - Украина: где смотреть товарищеский матч и ставки букмекеров

Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет второй контрольный спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

После победы над "Боруссией" из Менхенгладбаха команда Александра Петракова встретится с итальянским "Эмполи", который на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Поединок состоится на муниципальном стадионе Карло Кастеллани, вмещающем более 16 тысяч зрителей. Начало игры - 21:30 по киевскому времени.

Матч "сине-желтых" против "Эмполи" будет благотворительным для помощи Украине в войне с российскими оккупантами. Все средства от продажи билетов будут перечислены на созданную Президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.

Где смотреть матч Эмполи - Украина

В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"). Также спарринг можно будет смотреть на YouTube канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Прогнозы букмекеров на матч Эмполи - Украина.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение сборную Украины. На победу "сине-желтые" можно поставить с коэффициентом 1,81. Ничья - 4,45. Победа итальянской команды - 4,45.

Сборная Украины поборется за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то будет соревноваться там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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