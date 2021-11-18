Ему бы в регби: Сеть разорвало видео, как стюард чуть не переломал фаната, когда тот совершал забег (видео)

Вот вам отдача работе на все 100%.

Достаточно неожиданный инцидент произошел во время матча 7-го тура отбора в Чемпионат мира между Канадой и Коста-Рикой.

Встреча, состоявшаяся 13 ноября, точно останется в памяти одного из болельщиков. Все дело в том, что мужчина решил совершить забег по стадиону, но неожиданно на его пути встал работник арены, который, похоже, привык всегда выкладываться на работе на все 100%.

Когда нарушитель был у ворот, он увидел, что за ним гонится стюард. Оббежав первого, перед ним выскочил второй, и тут для фаната все и завершилось. Применив регбийный прием, стюард чуть не сломал пополам фаната, когда поймал его прямо на рекламном щите.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом, которое появилось на странице Diario Ole в Twitter. Отметим, что этот момент уже оценили более 8 тысяч пользователей и было сделано множество комментариев.

El guardia de tiene pocas pulgas pic.twitter.com/RSQA0AxAEC — Diario Olé (@DiarioOle) November 17, 2021

Матч между Канадой и Коста-Рикой завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Ранее рассказывалось о том, что футболисты "Челси" отпраздновали гол вместе со стюардом.