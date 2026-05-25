"Ему нужно остановиться": экс-промоутер Усика в очередной раз призвал украинца завершить карьеру

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика, после победы украинца над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном призвал его завершить боксерскую карьеру.

"Если бы я был тем, кто дает ему советы, его следующими соперниками должны стать его жена Екатерина, дочь Мария, дочь Лиза, его сыновья — его семья. Ему нужно заниматься семьей, возможно, своими бизнес-делами. Вот о чем он должен заботиться сейчас.

Ему нужно остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это правда. И это касается не только бокса — это касается всего. Тебя, меня, каждого из нас", — заявил Красюк в интервью Boxing King Media.

Добавим, что Красюк уже далеко не в первый раз посоветовал Усику отправиться на пенсию. Подобное заявление он сделал и после предыдущего боя украинца с британцем Даниелем Дюбуа.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

