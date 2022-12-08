Энрике покинул пост тренера сборной Испании после вылета из ЧМ-2022: кто заменит специалиста

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покидает свой пост после провального выступления на чемпионате мира-2022.

Об этом сообщили на официальном сайте Федерации футбола Испании.

"Спортивное руководство Федерации передало президенту отчет, в котором отмечено, что для испанской футбольной сборной должен начаться новый этап с целью продолжения прогресса, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом Энрике и его тренерским штабом", — говорится в сообщении.

В должности Энрике заменит Луис де ла Фуэнте. В последние 9 лет он тренировал молодежные сборные Испании. Под его руководством команды побеждали Евро-2015 U-19 и Евро-2019 U-21. Также специалист возглавлял олимпийскую сборную на Играх-2020, тогда завоевавшую серебряные награды.

С 61-летним специалистом подписан полноценный контракт, условия которого не уточняются.

Луис Энрике возглавил сборную в 2019 году. Под его руководством "Фурия Роха" квалифицировалась в финал Лиги наций УЕФА в прошлом сезоне, прошла в Финал четырех этого турнира в текущем сезоне и добралась до полуфинала Евро-2020.

Испанская сборная сенсационно уступила Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 и завершила борьбу за трофей.

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