"Энтони не нужно боксировать с Усиком": промоутер раскрыл план Джошуа на титульный бой с украинцем

Стало понятно, чего ждать от британца.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, рассказал, как нужно действовать его клиенту в потенциальном бою против украинца Александра Усика.

"Энтони нужно выйти в ринг и быть абсолютно беспощадным. Знаете, ему нравится учиться. Он обожает боксировать с хорошими боксерами. Но не стоит выходить на ринг и боксировать с Александром Усиком.

Ему требуется одно: выйти, лишить соперника пространства и вынести его. Мне кажется, именно таковым и должен быть план", - цитирует Хирна BoxingScene.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик зловеще обратился к Джошуа перед потенциальным супербоем.

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