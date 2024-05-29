"Эпицентр" и "Верес" не определили сильнейшего в первом матче плей-офф за место в УПЛ

"Эпицентр" и "Верес" сыграли вничью в первом матче плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2024/25. Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве завершился со счетом 1:1 .

Представитель Первой лиги вышел вперед на 28-й минуте встречи – отличился Владислав Мороз.

Однако удержать победу "Эпицентр" не сумел. Во втором тайме "Верес" отыгрался – на 80-й минуте счет сравнял Николай Гайдучик.

Обзор матча "Эпицентр" – "Верес"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между командами состоится в воскресенье, 2 июня, на стадионе "Авангард" в Ровно. Начало – в 17:00. Победитель двухматчевой дуэли проведет следующий сезон в УПЛ.

Отметим, что вторую путевку в элитный дивизион разыграют "Оболонь" и "Левый Берег".

Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".

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