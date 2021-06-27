Эпичное возвращение: Ломаченко уничтожил японского "великана"

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях провел первый за более чем полгода поединок.

В ночь на 27 июня украинский боксер Василий Ломаченко проводил бой в легком весе против японца Масаеши Накатани. Поединок проходил на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Василия техническим нокаутом в девятом раунде.

Начало боя получилось непростым для украинца из-за сильного рассечения, которое у него образовалось после столкновения головами с соперником.

Тем не менее, Василий смог оправиться от травмы и с каждым раундом принялся наращивать свое преимущество в ринге.

В пятом раунде Ломаченко отправил японца в нокдаун, но добить соперника не смог, так как для этого у него просто не осталось времени.

В дальнейшем Василий продолжил избиение Масаеши, которое в девятом раунде было остановлено судьей. Накатани к тому моменту едва держался на ногах.

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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