Эпидемия травм: еще один ключевой игрок "Динамо" оказался в лазарете после матча с "Фенербахче"

Основной вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан получил травму во время матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче".

28-летний голкипер провел в рамке ворот весь поединок в Стамбуле, несмотря на то, что чувствовал дискомфорт на протяжении матча.

После игры официальный сайт "бело-синих" сообщил, что в противостоянии с "Фенербахче" Бущан получил травму коленного сустава.

Согласно предварительным данным клубных врачей, у Георгия подозрение на травму мениска. Голкиперу понадобится углубленное обследование. Из-за повреждения Бущан может пропустить около месяца.

Ранее сообщалось, что в матче с "Фенербахче" ужасную травму получил полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Из-за разрыва передней крестообразной связки коленного сустава он проведет вне игры около шести месяцев. Также перед стартом "бело-синих" в Лиге Европы перелом носа получил резервный голкипер киевлян Руслан Нещерет.

Добавим, что травмы Шапаренко и Бущана - это большая потеря не только для "Динамо", но и для сборной Украины. В сентябре команда Александра Петракова проведет заключительные поединки Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

Напомним, "Динамо" досадно уступило "Фенербахче" (2:1), пропустив решающий гол уже в компенсированное ко второму тайма время.

В другом противостоянии группы B обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака проиграл французскому "Ренну" - 1:2.

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" - АЕК Ларнака, "Ренн" - "Фенербахче".

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